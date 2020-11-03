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Зеленский отреагировал на освобождение Маркива

3 ноября, 23:26

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства лично обращался к руководству Италии с просьбой пересмотреть дело украинца

Президент Владимир Зеленский приветствовал решение итальянского суда, который оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

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Об этом сообщает Офис главы государства.

В ОПУ напомнили, что украинский лидер лично проводил переговоры об освобождении Виталия с руководителями Италии с просьбой способствовать пересмотру дела ради вынесения справедливого решения.

"Одна ошибка перевода могла привести к разрушению судьбы нашего нацгвардейца. И по всей стране мы пристально следили за делом Виталия, переживали. Освобождение нацгвардейца Маркива – это победа справедливости… Всех нас поздравляю. Это действительно праздник. Справедливость должна всегда торжествовать", – сказал президент.

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Зеленский поблагодарил итальянскую сторону, а также особенно отметил главу МВД Украины Арсена Авакова, украинских дипломатов.

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Как сообщали новости "Сегодня", замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что Маркив вернется в Украину уже завтра.

Напомним, Виталий Маркив был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать, и с тех пор находился под арестом. Его обвинили в убийстве итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших в результате минометного обстрела в районе Андреевки 24 мая 2014 года на Донбассе. Год назад суд Падуи признал его виновным и приговорил к 24 годам лишения свободы, притом что прокурор настаивал на 17 годах. Сам Маркив свою вину не признал.

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Владимир Зеленский Виталий Маркив

Источник: Сегодня

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