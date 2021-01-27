В Офисе президента объяснили, что значит на инсталляции дерево

Президент Владимир Зеленский почтил память жертв Холокоста и сегодня в Киеве открыл инсталляцию "Взгляд в прошлое", посвященную памяти страшных преступлений нацистов против человечества.

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Об этом сообщает ОПУ.

Инсталяция установлена на проспекте Победы.

"Мы чтим сегодня всех жертв Холокоста, жертв трагедии Бабьего Яра … Мы должны помнить, что не замечать диктатуру, не замечать нацизм, не замечать такого отношения к человечеству, к народу, к традициям – просто невозможно. Поэтому помним и замечаем. Вечная память всем жертвам Холокоста", – сказал Зеленский.

В тренде Зеленский открыл в Киеве инсталляцию в память жертв Холокоста (фото)

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Инсталляция "Взгляд в прошлое"

Это стилизованное дерево и необработанные камни-валуны, на которых будут размещаться фотографии времен немецкой оккупации города в 1941-1943 годах, сделанные немецким военным фотографом. В конце сентября 1941 года он сделал в оккупированном Киеве 29 фотографий, среди которых 13 в Бабьем Яру. Эти фотографии – единственная документация Бабьего Яра в первые дни после массовых расстрелов.

Образ дерева со сломанными ветками – метафора прерванной жизни. Именно такие деревья без ветвей устанавливают как традиционные еврейские надгробия – мацевы. Автор инсталляции – украинская художница и архитектор Анна Камишан. Ее родственники были среди 1 500 000 евреев, погибших во время Холокоста в Украине.

Напомним, в прошлом году Зеленский ездил в Польшу, где принял участие в памятных мероприятиях в городе Освенциме, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.

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