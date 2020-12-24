Українська
$ 28,46
34,62
  1. Новости политики

Начали строить 16 лет назад: Зеленский открыл мост в Запорожье (фото)

24 декабря, 15:44

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Переправу хотели построить в 1965 году

Сегодня в Запорожье при участии президента Владимира Зеленского открыто движение части Запорожского моста, из района Бабурка на остров Хортица через Старый Днепр.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, протяженность Запорожского моста – более 9 километров – состоит из шести транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений.

Владимир Зеленский напомнил, что переправу хотели построить еще в далеком 1965 году, а сегодня самое главное, что после восьми месяцев работ, которые начались в апреле 2020-го, открыта первая часть моста.

"На старте строительства Запорожский мост должен был стать одним из самых высоких в Европе, а магистраль в целом – решить конкретную транспортную проблему в городе. 16 лет бездействия радикально изменили эту ситуацию. Теперь сам проект – это общенациональная проблема", – отметил Зеленский.

Реклама

Как говорится на странице в Facebook "Укравтодора", в связи с открытием проезда транспорт в Запорожье будет двигаться по-другому. На Балковом мосту и Преображенском мосту движение будет односторонним. С острова Хортица будет осуществляться проезд через Преображенский мост, а на Хортицу – через Балковый.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Днепре "тихо" открыли Центральный мост после ремонта. После двух лет ремонтных работ Центральный мост через Днепр полностью сдали в эксплуатацию.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Запорожье мост Владимир Зеленский
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На прощание с Кернесом уже приехал Кличко. А будет ли Зеленский?
На прощание с Кернесом уже приехал Кличко. А будет ли Зеленский?Политика
"Конечно же, я где-то что-то совершал": Добкин попросил прощения у КернесаПолитика
Прощание с Кернесом: онлайн-трансляция службы в Благовещенском соборе
Прощание с Кернесом: онлайн-трансляция службы в Благовещенском собореУкраина
Кернеса отпевали в соборе Харькова: фоторепортаж
Кернеса отпевали в соборе Харькова: фоторепортажУкраина
Нардеп Шевченко уехал в Беларусь и уже
Нардеп Шевченко уехал в Беларусь и уже "отличился" там: Арахамия ждет его в КиевеПолитика
В Раде прокомментировали назначение Витренко врио министра энергетики
В Раде прокомментировали назначение Витренко врио министра энергетикиПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять