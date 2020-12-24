Начали строить 16 лет назад: Зеленский открыл мост в Запорожье (фото)

Сегодня в Запорожье при участии президента Владимира Зеленского открыто движение части Запорожского моста, из района Бабурка на остров Хортица через Старый Днепр.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, протяженность Запорожского моста – более 9 километров – состоит из шести транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений.

Владимир Зеленский напомнил, что переправу хотели построить еще в далеком 1965 году, а сегодня самое главное, что после восьми месяцев работ, которые начались в апреле 2020-го, открыта первая часть моста.

"На старте строительства Запорожский мост должен был стать одним из самых высоких в Европе, а магистраль в целом – решить конкретную транспортную проблему в городе. 16 лет бездействия радикально изменили эту ситуацию. Теперь сам проект – это общенациональная проблема", – отметил Зеленский.

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Как говорится на странице в Facebook "Укравтодора", в связи с открытием проезда транспорт в Запорожье будет двигаться по-другому. На Балковом мосту и Преображенском мосту движение будет односторонним. С острова Хортица будет осуществляться проезд через Преображенский мост, а на Хортицу – через Балковый.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Днепре "тихо" открыли Центральный мост после ремонта. После двух лет ремонтных работ Центральный мост через Днепр полностью сдали в эксплуатацию.

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