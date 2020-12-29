Зеленский освободил Кривоноса от должности зама секретаря СНБО

Президент Владимир Зеленский освободил Сергея Кривоноса от должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Соответствующий указ № 604/2020 глава государства подписал 29 декабря, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно документу, Сергей Кривонос направлен в распоряжение Министерства обороны Украины.

Напомним, 12 марта 2019 года тогдашний президент Петр Порошенко назначил заместителя командующего Сил специальных операций Сергея Кривоноса замсекретаря СНБО. Тогда Кривонос сменил 4 марта уволенного Олега Гладковского, попавшего в коррупционный скандал.

Тогдашний секретарь СНБО Александр Турчинов назвал назначение своим заместителем Кривоноса правильным решением, так как тот имел серьезный военный опыт, не понаслышке был знаком с российской агрессией. Однако в СНБО одной из главных задач Кривоноса было искоренение коррупции в "оборонке". Кроме того, в его ведение входили вопросы перевооружения ВСУ, других силовых структур, военно-технического сотрудничества и взаимодействия с НАТО.

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