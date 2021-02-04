Зеленский определил, кого он может назначать в украинской армии

Президент Владимир Зеленский своим указом внес изменения в перечень должностей руководителей военных формирований, правоохранительных органов, кандидатуры для назначения на которые согласовываются с главой государства. Об этом сообщает ОПУ.
Он внес изменения в указ еще от 2008 года, добавив в него раздел "Министерство обороны Украины" (МОУ). Каких офицеров теперь может назначать президент:
- первого заместителя, заместителей министра обороны;
- главного инспектора МОУ;
- генеральных директоров, директоров директоратов МОУ;
- директоров департаментов МОУ;
- первого заместителя, заместителей начальника Главного управления разведки МОУ;
- директоров департаментов Главного управления разведки;
- заместителей главнокомандующего ВСУ;
- заместителей начальника Генерального штаба ВСУ;
- начальников главных управлений Генерального штаба;
- начальников главных управлений ВСУ;
- начальника Военной службы правопорядка в ВСУ;
- начальника Центрального управления Военной службы правопорядка – военного коменданта Киева;
- заместителей командующих видов Вооруженных Сил Украины;
- командующих войск оперативных командований;
- командующих воздушных командований;
- командующего морской пехоты;
- начальника Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского;
- атташе по вопросам обороны, представителей МОУ при зарубежных дипломатических учреждениях Украины.
Напомним, ранее Зеленский назначил стипендии детям погибших в АТО журналистов. Выплату полагаются дочерям двух работников СМИ, которые погибли на Донбассе.
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