Зеленский определил, кого он может назначать в украинской армии

Глава государства внес изменения в указ от 2008 года и добавил туда раздел Министерство обороны

Президент Владимир Зеленский своим указом внес изменения в перечень должностей руководителей военных формирований, правоохранительных органов, кандидатуры для назначения на которые согласовываются с главой государства. Об этом сообщает ОПУ.

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Он внес изменения в указ еще от 2008 года, добавив в него раздел "Министерство обороны Украины" (МОУ). Каких офицеров теперь может назначать президент:

первого заместителя, заместителей министра обороны;

главного инспектора МОУ;

генеральных директоров, директоров директоратов МОУ;

директоров департаментов МОУ;

первого заместителя, заместителей начальника Главного управления разведки МОУ;

директоров департаментов Главного управления разведки;

заместителей главнокомандующего ВСУ;

заместителей начальника Генерального штаба ВСУ;

начальников главных управлений Генерального штаба;

начальников главных управлений ВСУ;

начальника Военной службы правопорядка в ВСУ;

начальника Центрального управления Военной службы правопорядка – военного коменданта Киева;

заместителей командующих видов Вооруженных Сил Украины;

командующих войск оперативных командований;

командующих воздушных командований;

командующего морской пехоты;

начальника Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского;

атташе по вопросам обороны, представителей МОУ при зарубежных дипломатических учреждениях Украины.

Напомним, ранее Зеленский назначил стипендии детям погибших в АТО журналистов. Выплату полагаются дочерям двух работников СМИ, которые погибли на Донбассе.

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