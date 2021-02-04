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Зеленский определил, кого он может назначать в украинской армии

4 февраля, 10:08

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства внес изменения в указ от 2008 года и добавил туда раздел Министерство обороны

Президент Владимир Зеленский своим указом внес изменения в перечень должностей руководителей военных формирований, правоохранительных органов, кандидатуры для назначения на которые согласовываются с главой государства. Об этом сообщает ОПУ.

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Он внес изменения в указ еще от 2008 года, добавив в него раздел "Министерство обороны Украины" (МОУ). Каких офицеров теперь может назначать президент:

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Айдер Джаппаров, Риза Омеров и Энвер Омеров / Фото: crimean-solidarity.org
  • первого заместителя, заместителей министра обороны;
  • главного инспектора МОУ;
  • генеральных директоров, директоров директоратов МОУ;
  • директоров департаментов МОУ;
  • первого заместителя, заместителей начальника Главного управления разведки МОУ;
  • директоров департаментов Главного управления разведки;
  • заместителей главнокомандующего ВСУ;
  • заместителей начальника Генерального штаба ВСУ;
  • начальников главных управлений Генерального штаба;
  • начальников главных управлений ВСУ;
  • начальника Военной службы правопорядка в ВСУ;
  • начальника Центрального управления Военной службы правопорядка – военного коменданта Киева;
  • заместителей командующих видов Вооруженных Сил Украины;
  • командующих войск оперативных командований;
  • командующих воздушных командований;
  • командующего морской пехоты;
  • начальника Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского;
  • атташе по вопросам обороны, представителей МОУ при зарубежных дипломатических учреждениях Украины.

Напомним, ранее Зеленский назначил стипендии детям погибших в АТО журналистов. Выплату полагаются дочерям двух работников СМИ, которые погибли на Донбассе.

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указ Владимир Зеленский Минобороны Украины

Источник: Сегодня

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