Зеленский одобрил штрафы за неношение масок: как отреагировал Степанов

Министр здравоохранения поблагодарил президента Владимира Зеленского за подпись закона о штрафах за неношение масок.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Он уверен, что ношение маски — это самый лучший способ защититься от коронавируса.
"Очень благодарен президенту и Верховной Раде за это решение, ведь количество новых случаев COVID-19 за последние сутки составляет уже более 13 тысяч. Наша команда в Министерстве очень долго настаивала на введении штрафов за неношение маски в публичных местах, ведь это не прихоть ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), Минздрава, президента, премьер-министра или моя личная. Маска — это единственный путь защитить здоровье свое и своих близких", — написал Степанов.
Как сообщали новости "Сегодня", министр юстиции Денис Малюська объяснял, что применение такого штрафа будет быстрым: его будут налагать полицейский, представитель санитарно-эпидемиологической службы или органов местного самоуправления сразу же на месте. А не будут применять штрафы в отношении несовершеннолетних и за отсутствие маски на улице. Читайте также в нашем материале, как украинцы заставляют друг друга носить маски.
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