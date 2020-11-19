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Зеленский одобрил штрафы за неношение масок: как отреагировал Степанов

19 ноября, 14:23

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Ношение маски — это самый лучший способ защититься от коронавируса, считает министр

Министр здравоохранения поблагодарил президента Владимира Зеленского за подпись закона о штрафах за неношение масок.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он уверен, что ношение маски — это самый лучший способ защититься от коронавируса.

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"Очень благодарен президенту и Верховной Раде за это решение, ведь количество новых случаев COVID-19 за последние сутки составляет уже более 13 тысяч. Наша команда в Министерстве очень долго настаивала на введении штрафов за неношение маски в публичных местах, ведь это не прихоть ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), Минздрава, президента, премьер-министра или моя личная. Маска — это единственный путь защитить здоровье свое и своих близких", — написал Степанов.

Как сообщали новости "Сегодня", министр юстиции Денис Малюська объяснял, что применение такого штрафа будет быстрым: его будут налагать полицейский, представитель санитарно-эпидемиологической службы или органов местного самоуправления сразу же на месте. А не будут применять штрафы в отношении несовершеннолетних и за отсутствие маски на улице. Читайте также в нашем материале, как украинцы заставляют друг друга носить маски.

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маска закон Владимир Зеленский Максим Степанов

Источник: Сегодня

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