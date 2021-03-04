Зеленский одобрил новые полномочия для и. о. министра: что это значит

Недавно президент забраковал этот документ и внес в Раду свои предложения

Президент Владимир Зеленский подписал недавно принятый Верховной Радой закон, который возобновляет конкурсы для занятия должностей на госслужбе, а также расширяет полномочия исполняющих обязанности министра.

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Об этом сообщает Офис главы государства.

Конкурсы на госслужбу

В течение шести месяцев со дня вступления в силу этого закона необходимо объявить конкурсы на должности, занимаемые лицами, с которыми ранее были заключены контракты на период действия коронавирусного карантина.

Также теперь премьер-министр или министр после своего назначения не сможет увольнять госслужащих в течение четырех месяцев.

Полномочия и.о. министра

Что ранее запрещалось, но теперь разрешено и. о. министра, пока вакантна должность:

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вносить предложение премьеру о назначении заместителей главы ведомства;

вносить Кабмину представления о финансовом содержании министерства;

ликвидировать или реорганизовывать территориальные органы ведомства;

утверждать структуру аппарата министерства;

образовывать, ликвидировать, реорганизовывать предприятия, учреждения, организации, относящиеся к сфере управления этого министерства;

назначать на должность и увольнять руководителей предприятий, учреждений, организаций, относящихся к сфере этого министерства.

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Если должность министра вакантна более 60 дней, то исполняющему обязанности можно еще и такое:

определять приоритетные направления развития;

отменять полностью или частично акты территориальных органов министерства;

поднимать вопрос о поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности заместителей министра;

определять обязанности заместителей и разделять между ними полномочия;

принимать решение о распределении бюджетных средств, главным распорядителем которых является министерство;

подписывать приказы министерства.

Назначение и. о. министра

Изъята из закона норма, которая запрещала возлагать обязанности министра на лицо, кандидатура которого на должность главы ведомства была отклонена Верховной Радой.

Как сообщали новости "Сегодня", 28 января Верховная Рада второй раз провалила назначение Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра – министра энергетики и он продолжает временно исполнять обязанности главы Минэнерго. Сам Витренко заявлял, что сильно ограничен в полномочиях.

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