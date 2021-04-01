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Зеленский объяснил, зачем Россия подтянула войска к границам Украины

1 апреля, 17:45

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Оккупанты играют мускулами, перебрасывая технику и военных вблизи Украины

Если Россия готовится к вторжению в Украину, то украинская армия готова дать отпор врагу. Оккупанты создают военное напряжение для того, чтобы давить на переговорах.

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Об этом написал в Facebook президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что игра мускулами в формате военных учений и возможных провокаций вдоль границы – это традиционная тактика России.

"Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно давления во время переговоров о прекращении огня и о мире. Наша армия – это не только сила и мощь, это также мудрость и взвешенность. Наше государство – это единство. Мы всегда готовы к любым провокациям", – сказал Зеленский.

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Президент добавил, что не прекратит попыток договориться о перемирии на Донбассе.

"Наша стратегия – обязательно мир и возвращение наших людей и территорий", – добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказывал, сколько войск РФ на Донбассе, в Крыму и на границе. Он отмечал, что в последнее время под видом учений Россия наращивает войска вблизи границы Украины.

Тем временем американская пресса пишет, что боеготовность Европейского командования армии США повысили до максимального уровня из-за стягивания Россией своих войск к границам Украины. Американцы сейчас оценивают вероятность боевых действий как "потенциальный неизбежный кризис". Пентагон тоже обвинил Россию в эскалации на Донбассе.

Видео: Сегодня

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Россия граница Владимир Зеленский войска РФ

Источник: Сегодня

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