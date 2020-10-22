Зеленский объяснил идею свободной экономической зоны на Донбассе

Президент Владимир Зеленский хочет услышать мнение украинского народа на общенациональном опросе касательно введения свободной экономической зоны (СЭЗ) на Донбассе. Он уверен, что это важнейший шаг для завершения войны, и назвал условия для его внедрения. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Украина" и другим телеканалам.

"Когда мы говорим о свободной экономической зоне Донбасса, мы не говорим только о временно оккупированных территориях. Мы говорим о Донбассе, потому что ввести СЭЗ на оккупированной территории сейчас невозможно, никто не будет этого делать. Это будет тогда, когда пройдет деоккупация – мы будем на границе, это будет полностью наша территория, будут выведены войска", – сказал он.

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Зеленский считает, что экономически поднять оккупированную часть Донбасса невозможно.

"Многие политологи говорят про какие-то эфемерные цифры. Никто не знает. 10, 20 или 50 миллиардов долларов нужно, чтобы поднять временно оккупированную территорию Донбасса. Мы не знаем о всех предприятиях… Мы не понимаем полностью эту цифру: сколько вывезено заводов, фабрик, распилено на металл, что там с шахтами, какая там в целом ситуация, что с медициной. Мы знаем информацию, что там ее просто нет (медицины), она просто "лежит" из-за COVID-19. Поэтому мы не знаем, сколько миллиардов нам нужно, чтобы восстановить Донбасс", – объяснил президент.

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Зеленский подчеркнул, что его не пугает перспектива отменить, например, налоги для Донбасса или предоставление каких-то других преференций в рамках СЭЗ, если есть возможность вернуть туда украинский и иностранный бизнес.

"Я хочу услышать наш народ. Но вы должны знать, что восстановить (Донбасс) без свободной экономической зоны, я считаю, мы не сможем. Разработкой СЭЗ сейчас занимаются наши экономисты. Что касается СЭЗ для Донбасса не оккупированного – это важнейший момент для завершения войны ... У меня есть такое чувство, что туда придут большие деньги", – резюмировал президент.

Смотрите полное интервью сегодня в 18:00 на телеканале "Украина".

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Напомним, что свободная экономическая зона для Донбасса – это второй вопрос, который Владимир Зеленский вынес на всенародный опрос, который состоится 25 октября в день выборов. Сайт "Сегодня" разбирался, где и в каком виде она может быть.

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