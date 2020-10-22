Зеленский объяснил, что будет, если украинцы поддержат пожизненное для коррупционеров

Президент Владимир Зеленский выступает за пожизненный срок для коррупционеров и ответ на этот вопрос во время общенационального опроса может быть поднят в Верховной Раде, если эту инициативу поддержат украинцы. Об этом он сказал в интервью телеканалам, отвечая на вопрос телеканала "Украина".
Журналист Анна Панова спросила, почему бы вместо того, чтобы спрашивать об этом у украинцев, просто не принять закон, на что гарант ответил: "Для меня важно мнение людей, потому что народовластие – это то, что я обещал в своей предвыборной кампании".
"Поэтому такие вопросы для меня важны лично. Я хочу почувствовать народ. Если народ говорит, что он поддерживает эту идею, я пойму ответ народа и я буду говорить с депутатами и предлагать такие позиции", – сказал Зеленский.
При этом президент не видит ничего плохого в том, чтобы провести своего рода экзитпол и узнать мнение миллионов украинцев вместо обычного социологического опроса, у которого выборка в районе двух тысяч человек.
Зеленский не исключает, что 95% опрошенных поддержат, например, пожизненное для коррупционеров, но не уверен, что Рада поддержит такую инициативу.
Смотрите полное интервью сегодня в 18:00 на телеканале "Украина".
Напомним, в эфире телеканала "Украина 24" первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков ответил на вопрос Зеленского о наказании коррупционеров. Он уверен, что это не снизит уровень коррупции.
Отметим, что на местных выборах 25 октября будет одно любопытное новшество – инициированный президентом Украины общенациональный опрос, вот только проводиться он будет возле избирательных участков, но не будет иметь никаких юридических последствий. Какие пять вопросов Зеленского ждут украинцев.
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