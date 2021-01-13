Зеленский обсудил с президентом Португалии три важных вопроса

Также глава государства вспомнил о убитом в Португалии украинце

Президент Владимир Зеленский после встречи с молдавским лидером Майей Санду провел телефонный разговор с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой. Главы государств поздравили друг друга с новогодними и рождественскими праздниками и обсудили три важных вопроса – вступление Украины в ЕС и НАТО и вакцину от COVID-19.

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Об этом сообщает ОПУ.

Зеленский в разговоре со своим коллегой заявил, что рассчитывает на увеличение товарооборота между странами, а также лидеры государств договорились о заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству

Президент Украины поднял вопрос распределения сертифицированной вакцины и возможности ее получения Украиной в ближайшее время.

"Буду благодарен за содействие в предоставлении первых вакцин COVAX уже в январе-феврале", – сказал глава украинского государства.

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Зеленский также рассчитывает, что Португалия обеспечит справедливое расследование обстоятельств смерти гражданина Украины Игоря Гоменюка в марте 2020 года.

В связи с председательством Португалии в Совете ЕС Украина рассчитывает на поддержку в реализации договоренностей 22-го саммита Украина-ЕС. На это Марселу де Соуза заявил, что его страна поддерживает евроинтеграционные стремления Украины. Также собеседники обсудили вступление Украины в НАТО.

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"Пошаговое сближения Украины с НАТО на пути к полноценному членству в Альянсе является гарантией безопасности Украины. Спасибо за поддержку решения о признании Украины партнером с расширенными возможностями. В этом новом статусе Украина рассчитывает на расширение практического сотрудничества с НАТО. Хотим более активно приобщиться к практическому усилению евроатлантической безопасности. Получение Украиной плана действий по членству в НАТО – наша стратегическая цель", – заявил Зеленский.

Президент Украины еще раз пригласил своего португальского коллегу посетить Украину, а в ответ Марселу де Соуза пригласил Зеленского в Португалию в первом полугодии 2021 года.

Напомним, в 2017 году Украина и Португалия подписали ряд документов.

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