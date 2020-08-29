Зеленский обсудил расширение льгот с семьями погибших и пропавших без вести

Президент Владимир Зеленский в День памяти погибших защитников Украины встретился с членами семей погибших на войне и пропавших без вести украинцев. В частности обсудили социальное и медицинское обеспечение для семей погибших, реабилитацю ветеранов войны, расширение перечня льгот и проблемы с соблюдением имеющихся льгот для семей героев. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

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"Все, что мы можем сделать, должны сделать, мы готовы это сделать для вас и для памяти погибших героев – действительно лучших людей, которые отдали самое дорогое, что у них есть. Это – их жизнь", – сказал глава государства.

На встрече также обсуждалась работа Комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, а также вопросы Единого реестра пропавших без вести, наработки и утверждение единого протокола эксгумации, обеспечение обязательного психологического сопровождения членов семей погибших, пропавших без вести и пленных.

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"У нас на седьмом году войны до сих пор нет реестров по без вести пропавших", – рассказал куратор 40-го батальона "Кривбасс", координатор рабочей группы при ОП по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников Николай Колесник.

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Он также заявил о необходимости открытого судебного процесса по Иловайской трагедии.

"Мы слышали много версий – правдивых или ложных. Никто – не суд, никто – не последняя инстанция. Прозрачный, открытый судебный процесс, чтобы вся страна, каждый сознательный украинец получил ответ, что произошло в Иловайске", – подчеркнул Колесник.

В ходе обсуждения проблемы возвращения людей, незаконно удерживаемых на временно оккупированных территориях и в России, Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над тем, чтобы это произошло как можно быстрее.

"Мы действительно подаем в списках на взаимное освобождение, чтобы вы просто знали, всех. Нет такого, что мы подаем гражданских, а военных – нет. Такого нет. Это неправда. Поверьте. Мы всех вернем: кто живой и неживой. В любом случае", – пообещал президент участникам встречи.

Напомним, День памяти погибших защитников Украины был утвержден президентом Владимиром Зеленским в прошлом году 29 августа, потому что именно в этот день в 2014 году в Иловайском котле погибло наибольшее количество бойцов.

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В ходе официальных мероприятий в День памяти погибших защитников Украины президент Зеленский заявил, что рассчитывает, что в расследовании причин Иловайской трагедии большую роль сыграет департамент Генпрокуратуры по надзору за расследованием преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, – так называемый "департамент войны".

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