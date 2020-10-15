Зеленский обратится к Верховной Раде: Мендель назвала дату

Рассмотрение госбюджета-2021 при этом могут перенести

20 октября президент Владимир Зеленский обратится к Верховной Раде с традиционным ежегодным посланием. Обращение должно было состояться еще в апреле, но его перенесли из-за пандемии коронавируса. В то же время, рассмотрение госбюджета-2021 в первом чтении в этот день может не состояться.

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Информацию об обращении Зеленского к парламенту подтвердила изданию РБК-Украина пресс-секретарь президента Юлия Мендель. А о возможных проволочках с принятием бюджета сообщил зампредседателя налогового комитета Рады Ярослав Железняк в своем Telegram.

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Обращение Зеленского к Раде должно определить стратегические направления развития Украины. Парламент при этом будет работать в обычном режиме, отметила Мендель.

По словам Железняка, номинальная причина возможного переноса рассмотрения бюджета заключается в том, что 2,5 тысячи поправок к документу не успеет обработать профильный комитет. Реальная – пока что для принятия документов не хватает голосов.

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Напомним, ранее "слуга народа", глава налогового комитета Рады Данил Гетманцев заявил, что Минфин подал в Раду проект госбюджета "ужасного качества" и его надо спасать. У депутатов масса претензий к документу, которые касаются показателя дефицита бюджета.

Верховная Рада ранее решила доработать проект государственного бюджета Украины на 2021 год, прежде чем принимать в первом чтении. Согласно Бюджетному кодексу, голосование должно состояться до 20 октября включительно.

Подробнее о госбюджете на следующий год смотрите в нашем сюжете:

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