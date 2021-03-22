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Зеленский обещает украинцам компенсацию за опасные "побочки" от вакцин

22 марта, 14:12

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Кабинет министров создаст специальный компенсационный фонд для помощи украинцам

В Украине начинается уже второй этап вакцинации, и власть намерена усилить поддержку украинцев на случай, если будут опасные побочные эффекты от антикоронавирусных прививок.

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Об этом шла речь на совещании у президента Владимира Зеленского, передает ОПУ.

Фото: president.gov.ua

Глава государства сообщил, что намерен как можно скорее подписать принятый парламентом 19 марта закон, согласно которому государство берет на себя ответственность за последствия после прививки против коронавируса.

После этого постановлением Кабинета министров будет создан специальный компенсационный фонд.

Также по результатам совещания премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру здравоохранения Максиму Степанову внести изменения в план вакцинации, которые позволят быстрее вакцинировать граждан, записавшихся на прививку через портал "Дія".

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Кроме того, сегодня утром по поручению президента Украины глава правительства провел совещание с министрами по разработке механизмов совместной с органами местного самоуправления поддержки бизнеса и людей в "красных зонах".

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада приняла закон, которым сняла ответственность с производителей вакцин за "побочки".

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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компенсации вакцинация вакцина Владимир Зеленский побочный эффект

Источник: Сегодня

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