Зеленский об ужесточении карантинных штрафов: Депутаты ничего не хотят делать

Сейчас даже если выписывают штрафной протокол, то суд все равно оправдывает нарушителя

Президент Владимир Зеленский считает, штрафы за нарушение карантина должны быть ужесточены, но этот вопрос зависит исключительно от народных депутатов, которые не особо горели желанием усилить наказание для людей перед выборами.

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Он посетовал на законодательство, когда вроде бы на человека составляют админпротокол за нарушение карантина, а суд его оправдывает. Однако сменить законодательство сейчас, до выборов, нереально и объяснил, почему.

"Принимать решения должны депутаты Верховной Рады. Никто перед выборами, эти политики, ничего не хотят делать. Они все боятся. Вопрос не только в монобольшинстве (фракция "Слуга народа". – Ред.), вопрос во всех депутатах, вопрос в отношении к людям. Почему? Наши люди, я считаю, сильно расслабились. Я понимаю, что они устали от "ковида", но не носить маску – это совсем неправильно. Изменения в законодательство касательно штрафов должны быть. Человек должен знать, что, если не носит маску – сразу можно штрафовать, а не админпротокол выписывает полицейский, а потом в суде оно все разбивается", – сказал Зеленский.

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Но хуже всего, когда собирают десятки тысяч людей на концертах, после чего там пошла волна коронавируса. Президент уточнил, что по этим эпизодам открыты уголовные производства.

Отметим, что сейчас за отсутствие маски штрафуют по общей статье, как нарушение карантина (44-3 КУоАП), согласно которой могут наказывать на сумму от 17 до 34 тыс. гривен. Однако депутаты намерены существенно снизить наказания для граждан и бизнеса. Читайте подробнее, какое наказание за отсутствие масок хотят ввести.

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