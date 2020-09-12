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Зеленский об эвакуации Delfi: "Победили эту историю"

12 сентября, 19:22

Руслан Ровик Руслан Ровик

По словам президента, все работы по уборке судна заняли 30 дней

Президент Владимир Зеленский во время визита в Одессу поздравил жителей города с завершением эпопеи с танкером Delfi.

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Как сообщили в Офисе главы государства, президент напомнил, что на протяжении восьми месяцев владельцы судна не убирали танкер и не давали возможность выполнить эти работы представителям государства.

При этом компания не принимала меры по недопущению загрязнения акватории нефтепродуктами.

"Всех поздравляю – танкера Delfi на пляже уже нет. Победили эту историю", – сказал он.

Также президент добавил, что местная власть оказалась неспособной решить вопрос и выразил благодарность всем, кто помог справиться с этой задачей, в том числе Министерству инфраструктуры, Администрации морских портов, водолазам и спасателям.

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"Прошло 50 дней. Всех работ было 30 дней. Понимаю, что это долго, но в целом, если взять срок, за который государство смогло отбуксировать танкер, я считаю, что это было быстро", - отметил Зеленский.

Как известно, Delfi затонул в Одессе после шторма еще в ноябре прошлого года. Танкер, который стоял в порту "Южный" под румынским флагом, сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

Отметим, ранее владелец судна предпринял две безуспешные попытки поднять судно, после чего операция по "уборке пляжа" перешла под контроль Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Также напомним, 26 августа танкер Delfi поставили на киль. Работу по поднятию аварийного судна проводили два буксира – Diamond N и Topaz N.

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Одесса танкер эвакуация Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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