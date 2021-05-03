Зеленский о жизни в СССР: Там были плюсы и минусы, но не было одного… (видео)

Украина уже много десятилетий борется за свою независимость и Конституцию. Сегодня продолжается эта борьба на Донбассе

Президент Владимир Зеленский в Польше на мероприятии по случаю 230-й годовщины польской Конституции рассказал, что ранее Украина жила по советским законам, и напомнил, как было в СССР.

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Об этом сообщает ОПУ.

По его словам, Украина уже много десятилетий борется за свою независимость и сегодня это происходит на Донбассе.

В то же время для Украины всегда кто-то писал законы, потому что она была в составе той или иной империи. Хотя своя первая украинская Конституция была написана Пилипом Орликом в XVIII веке, Конституция независимой Украины провозглашена только в 1996 году, и в этом году ее 25-летие.

"...Были очень сложные времена, времена советские. Мы снова были частью другой страны. Я сам родился в СССР и хочу сказать: там были плюсы, были минусы, но там не было у людей права на свободу слова, права выбора, права частной собственности", – сказал Зеленский.

Видео: president.gov.ua

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский и еще четыре президента стран ЕС подписали важную декларацию: Анджей Дуда (Польша), Керсти Кальюлайд (Эстония), Гитанас Науседа (Литва), Эгилс Левитс (Латвия).