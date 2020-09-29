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Зеленский о жертвах Бабьего Яра: Убивали только за то, что они евреи и украинцы

29 сентября, 13:30

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства напомнил о жутких объявлениях, в которых евреев звали на расстрел

Президент Владимир Зеленский сегодня почтил память жертв Бабьего Яра и считает важным всегда помнить уроки прошлого и к чему могут привести ксенофобия, расизм и нетерпимость.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он напомнил об ужасах 29 сентября 1941 года, когда в Киеве нацистские оккупанты развешивали объявления, в которых всем евреям города и окрестностей приказівали прибыть с документами, деньгами и бельем на угол улиц Мельникова и Дегтяревской.

"Конечно, жутко становится не от самих слов, а от бездушных действий, стоявших за ними. Когда за два последующих дня в урочище Бабий Яр нацисты убили почти 34 тысяч человек. А за два следующих года, по разным подсчетам, от 70 до 200 тысяч. Убили только за то, что они евреи. А потом – только за то, что они ромы, украинцы, военнопленные. Казненные в Бабьем Яру – это тысячи разрушенных человеческих судеб. Тысячи семей, которые истребили целыми поколениями. Тысячи полных страха детских глаз, которые не понимают, что их ведут убивать. Это тысячи напоминаний человечеству, к чему приводят ксенофобия, расизм и нетерпимость. И тысячи доказательств, которые вопреки науке показывают, что далеко не у всех людей есть сердце", – сказал Зеленский.

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Президент подчеркнул, что 79 лет назад в общее прошлое украинского и еврейского народов была вписана черная страница, которую мы сейчас не имеем права забыть.

Видео: facebook.com/babynyar.memorial
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Как сообщали новости "Сегодня", летом этого года президент Владимир Зеленский обсудил строительство Мемориала в Бабьем Яру с зарубежными партнерами данного проекта.

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бабий яр Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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