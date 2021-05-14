Зеленский о войне с Россией: Мы сделали то, что раньше было невозможно

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что за два года в противостоянии с Россией удалось достичь определенных результатов, которые были невозможны раньше, – как на фронте, так и в дипломатии. Об этом он написал в своей колонке в журнале Фокус.

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Глава государства отметил, что Украина настроена на мир, и напомнил, что рано или поздно все войны заканчиваются.

"Мы никогда не раздували это противостояние. Наоборот, благодаря рациональной дипломатии мы сделали то, что было невозможно ранее. Это и тишина на фронте, которая в прошлом году спасла десятки жизней. Это и транзитный газовый контракт – на сто процентов в наших интересах. Это и освобождение пленных – некоторые из них находились в неволе годами", – пишет Зеленский.

Президент подчеркнул, что если удалось добиться этих результатов, то удастся и все остальное, что необходимо для установления честного и стабильного мира.

В этой же колонке Зеленский впервые прокомментировал домашний арест народного депутата Виктора Медведчука. Он считает, что решительные меры в отношении кума Путина могла бы ввести и предыдущая власть.

Видео: Сегодня

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