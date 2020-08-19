Зеленский о смерти Бориса Патона: Ушел великий украинец

Президент Владимир Зеленский скорбит по выдающемуся ученому Борису Патону, скончавшемуся на 102 году жизни. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале главы государства.

Реклама

"Металлург, инженер, изобретатель, ученый, преподаватель. Первый награжденный званием Героя Украины. Академик. Гений. Легенда.

Есть много слов, которыми можно описать Бориса Евгеньевича Патона. Однако нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности.

И масштаб той утраты, которую сегодня понесла наша страна. В возрасте 101 года от нас ушел великий украинец.

Я искренне благодарю судьбу за то, что в жизни мне представилась возможность лично пообщаться с Борисом Евгеньевичем.

Реклама

Это была грандиозная личность. Трудно писать о нем в прошедшем времени.

В тренде Третий раз за 24 года: в Раде хотят объявить новый конкурс на создание большого Герба Украины

Мои искренние соболезнования семье и близким Бориса Евгеньевича.

Вечная память!" – говорится в сообщении главы государства.

Напомним, когда выдающемуся украинскому ученому исполнилось 100 лет, он рассказал нам о том, как проходит его рабочий день, какими разработками наших ученых он восхищается и готова ли Украина к внедрению гиперлупа.

Читайте интервью Патона сайту "Сегодня": "Мы способны построить постоянную станцию на Луне".

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама