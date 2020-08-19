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Зеленский о смерти Бориса Патона: Ушел великий украинец

19 августа, 19:42

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Президент выразил искренние соболезнования семье и близким Бориса Евгеньевича

Президент Владимир Зеленский скорбит по выдающемуся ученому Борису Патону, скончавшемуся на 102 году жизни. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале главы государства.

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"Металлург, инженер, изобретатель, ученый, преподаватель. Первый награжденный званием Героя Украины. Академик. Гений. Легенда.

Есть много слов, которыми можно описать Бориса Евгеньевича Патона. Однако нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности.

И масштаб той утраты, которую сегодня понесла наша страна. В возрасте 101 года от нас ушел великий украинец.

Я искренне благодарю судьбу за то, что в жизни мне представилась возможность лично пообщаться с Борисом Евгеньевичем.

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Это была грандиозная личность. Трудно писать о нем в прошедшем времени.

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Мои искренние соболезнования семье и близким Бориса Евгеньевича.

Вечная память!" – говорится в сообщении главы государства.

Напомним, когда выдающемуся украинскому ученому исполнилось 100 лет, он рассказал нам о том, как проходит его рабочий день, какими разработками наших ученых он восхищается и готова ли Украина к внедрению гиперлупа.

Читайте интервью Патона сайту "Сегодня": "Мы способны построить постоянную станцию на Луне".

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смерть соболезнования Владимир Зеленский Борис Патон

Источник: Сегодня

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