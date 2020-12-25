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Зеленский о скандале с Татаровым: Пусть идет доказывает свою невиновность

25 декабря, 14:33

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Президент Украины подчеркнул, что любой человек из его окружения, заподозренный в коррупции, будет немедленно уволен

Президент Украины Владимир Зеленский не считает замглавы ОП Олега Татарова коррупционером, однако отмечает, что он должен доказать свою невиновность.

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Об этом Зеленский сказал в интервью изданию "Фокус".

На вопрос, считает ли он Татарова коррупционером, президент ответил: "Я даже не могу делать такие выводы! Уголовное дело касается 2017 года. Я не был тогда президентом, он не работал в Офисе. Поэтому фразы "во времена Зеленского опять коррупция" — нечестные. Это ранит, это сказывается на мне лично. Речь идет не о рейтинге и не об имидже".

Зеленский подчеркнул, что потребовал от руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака освободить Татарова от занимаемой должности, как только получил информацию о его обвинении в коррупции.

"Потом мы узнаем, что речь идет о 2017-м. Оказывается, всех людей в этом деле отпустили [...] Мы сказали, чтобы Татаров шел и доказывал, что он ни в чем не виноват", – отметил президент.

Он также заверил, что с этой недели Татарова отстранили от дел НАБУ и прокуратуры, а все эти полномочия передали другому заместителю - Андрею Смирнову.

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Президент Украины подчеркнул, что любой человек из его окружения, заподозренный в коррупции, будет немедленно уволен.

"Хочу подчеркнуть: если те, кто работает со мной, будут заподозрены в коррупции, эти люди будут уволены. И я таких примеров у себя в Офисе за полтора года пока не видел. В армии ничего не крали, бронежилеты с дырками не продавали, взятки не получали", – подытожил Зеленский.

Напомним, офис генпрокурора передал дело в отношении заместителя главы Офиса президента Олега Татарова из Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности. В результате суд не смог провести слушание об избрании меры пресечения.

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коррупция Владимир Зеленский коррупционеры Олег Татаров
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