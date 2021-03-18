Зеленский о санкциях против Медведчука: "Мы перекроем кислород всем"

Президент Владимир Зеленский намекнул, что санкциями против народного депутата Виктора Медведчука не ограничится и следует ждать новых громких решений. Об этом он сказал на совместной с президентом Литвы Гитанасом Науседой пресс-конференции.

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Отвечая на реплику журналиста о том, что обострение на фронте может быть связано с недавно введенными санкциями против телеканалов и нардепа Виктора Медведчука, он ответил: "Провокации на Донбассе со стороны оккупантов действительно увеличились".

Президент объяснил, что Россия развернула против Украины серьезную информационную войну, но это будет пресекаться.

"Я давал присягу защищать нашу страну, суверенитет. Стратегия очень простая внутри страны – мы перекроем кислород всем людям, которые рушат независимость нашей страны. Не словами, а действиями … Сегодняшние действия вы видите против людей, у которых кроме паспорта Украины больше ничего украинского нет. Это моя стратегия и я ее доведу до конца", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", Виктор Медведчук обжаловал в Верховном суде введенные против него санкции. Позже СМИ узнали, что якобы суд отказался снимать арест с "трубы Медведчука".

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