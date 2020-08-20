Переговорщики должны встречаться, чтобы конструкция не развалилась, говорит глава государства

Несмотря на то что на очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, которое прошло 18-19 августа в формате видеоконференции, представитель России Борис Грызлов и пророссийские марионетки выдвинули украинской стороне новое требование по Донбассу, президент Владимир Зеленский заявил, что удовлетворен результатами работы ТКГ под руководством Леонида Кравчука.

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"Я очень доволен Леонидом Макаровичем Кравчуком. Еще раз хочу (сказать): благодарен Кучме – он действительно много работы сделал. Очень доволен, сейчас есть достижения", – сказал Зеленский журналистам в четверг, 20 августа, в Херсонской области, сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам президента, уже месяц боевых ранений и боевых жертв на фронте нет. "Я считаю, что это большое достижение", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что переговоры в формате минского процесса должны продолжаться – ТКГ должна постоянно встречаться, пока в видеоформате из-за COVID-19.

В тренде Зеленский о работе ТКГ: Доволен Кравчуком и благодарен Кучме

"Должны постоянно встречаться, чтобы эта конструкция не развалилась. Это очень сложно. Это очень хрупкая конструкция, поверьте мне", – сказал Зеленский.

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Напомним, в интервью сайту "Сегодня" Леонид Кравчук рассказал о новом ультиматуме Кремля в ТКГ. По его словам, Россия заблокировала обмен пленными и встречу в "нормандском формате", пока не будет удовлетворено ее требование.

Смотрите также видео нашего интервью с Леонидом Кравчуком:

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