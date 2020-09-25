Зеленский уточнил число погибших в авиакатастрофе и отправляется на Харьковщину

На борту было 28 человек, говорит глава государства

Президент Владимир Зеленский пообещал прибыть в Чугуев Харьковской области, где произошло крушение транспортного самолета.

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Об этом сообщается на официальной станице главы государства в Facebook.

"Разбился самолет Ан-26. На борту кроме экипажа были украинские курсанты. Есть погибшие и раненые. По состоянию на эту минуту подтверждено 20 погибших. Двоих ищем. Двое выжили. По предварительным данным, всего было 28 человек на борту. Просто нет слов", – говорится в сообщении.

По его словам, срочно создается комиссия для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Соответствующее поручение дано премьеру, а на месте уже работает поисковая команда.

"Завтра буду на Харьковщине", – добавил президент.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что по информации диспетчера аэродрома, найдены тела 22 погибших, два человека пострадали, поиски четверых продолжаются.

Также сообщалось, что кроме пяти членов экипажа на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Видео: Telegram-канал Х_Харьков

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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