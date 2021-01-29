Зеленский о битве под Крутами: Для Украины и 100 лет назад, и сейчас – угроза одинакова (фото)

Глава государства сравнил украинских защитников из 1918 года с нынешними, которые стоят на Донбассе

Президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии памяти Героев Крут, возложив цветы к памятному кресту на Аскольдовой могиле в Киеве.

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Об этом сообщает Офис главы государства.

Также президент установил лампаду к могилам Героя Украины Александра Клитинского, погибшего в Доме профсоюзов во время Революции Достоинства в 2014 году и погибшего в боях за Иловайск Маркиана Паславского.

"Для Украины теперь и более 100 лет назад угроза одинакова. Защитники государства выполняли в бою под Крутами по сути ту же задачу, что и сейчас военные под Марьинкой. Хотя условия неодинаковы – мы теперь действительно крепче. Наши мечты уже немного другие, потому что имеем многое из того, о чем в 1918-м предыдущие поколения и думать не смели", – сказал Зеленский.

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Ежегодно 29 января вспоминают Героев Крут – киевских студентов, которые в 1918-м на железнодорожной станции в 150 км от Киева вступили в бой с превосходящими силами большевиков. Потери украинцев, по разным данным, составили от 80 до 100 погибших. По мнению исследователей, общие потери россиян могли составлять до 1500 убитых и раненых. Неравное противостояние на долгое время оказалось вычеркнуто из истории, но с обретением независимости Украины заняло важное место в учебниках, а позже и в календарях украинцев. Читайте подробней, что важно знать о годовщине легендарного сражения.

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