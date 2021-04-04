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Привить большинство взрослых до конца года – Зеленский подписал указ о Нацплане вакцинации

4 апреля, 17:07

Виктория Барановская Виктория Барановская

Он ввел в действие решение СНБО

В воскресенье, 4 апреля, президент Украины подписал указ обускорении вакцинации украинцев, который анонсировал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 года "О Национальной плане вакцинопрофилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, до конца 2021 года", – говорится в сообщении.

Таким образом, Кабмин должен в семидневный срок обеспечить разработку и утверждение Национального плана вакцинации против COVID-19 с учетом лучшего международного опыта.

Нужно установить:

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  • минимально необходимое ежемесячное количество прививок;
  • источники и сроки поставки вакцины;
  • круг лиц, ответственных за реализацию плана.
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Вакцинировать большинство населения Украины нужно не позднее декабря 2021 года. Это поможет сформировать коллективный иммунитет.

Согласно указу, правительство должно активизировать переговоры с производителями вакцин, а Министерство иностранных дел – принять все меры для поставки в Украину препаратов.

Министерство здравоохранения должно обеспечить:

  • поставки препаратов в максимально сжатые сроки;
  • доступ населения к вакцинации;
  • проведение эффективной информационно-разъяснительной работы.

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