Привить большинство взрослых до конца года – Зеленский подписал указ о Нацплане вакцинации

Он ввел в действие решение СНБО

В воскресенье, 4 апреля, президент Украины подписал указ обускорении вакцинации украинцев, который анонсировал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 года "О Национальной плане вакцинопрофилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, до конца 2021 года", – говорится в сообщении.

Таким образом, Кабмин должен в семидневный срок обеспечить разработку и утверждение Национального плана вакцинации против COVID-19 с учетом лучшего международного опыта.

Нужно установить:

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минимально необходимое ежемесячное количество прививок;

источники и сроки поставки вакцины;

круг лиц, ответственных за реализацию плана.

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Вакцинировать большинство населения Украины нужно не позднее декабря 2021 года. Это поможет сформировать коллективный иммунитет.

Согласно указу, правительство должно активизировать переговоры с производителями вакцин, а Министерство иностранных дел – принять все меры для поставки в Украину препаратов.

Министерство здравоохранения должно обеспечить:

поставки препаратов в максимально сжатые сроки;

доступ населения к вакцинации;

проведение эффективной информационно-разъяснительной работы.

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