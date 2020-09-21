Зеленский назвал вторую проблему в Украине после коронавируса

С начала карантина в Украине обострилась ситуация в семьях

Домашнего насилия стало намного больше с введением карантина в стране – это стало проблемой номер два в Украине после самого коронавируса. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями общественных и международных организаций, посвященной вопросам реализации государственной политики по противодействию и предотвращению домашнего насилия.

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По его словам, украинцы должны чувствовать себя защищенными.

"В условиях пандемии COVID-19 проблемой номер два, после самого вируса, стало нарастание домашнего насилия. В качестве примера, только за первые полгода полиция получила почти вдвое больше обращений относительно домашнего насилия, чем в прошлом полугодии. Очень важным является повышение доверия людей к соответствующим службам, которые призваны помогать человеку. Такое доверие будет увеличиваться тогда, когда на каждое обращение будет оперативная и адекватная реакция. Человек должен быть уверен, что ему действительно помогут, а не создадут новые проблемы", – сказал Зеленский.

Отметим, что во время карантина многие страны зафиксировали рост уровня домашнего насилия, не исключением стала и Украина. Из-за того, что люди сутками находятся вместе в ограниченном пространстве, вспыхивает немало конфликтов, что выливается в более серьезные последствия. Сайт "Сегодня" рассказывал, куда обращаться украинцам в случае насилия в семье.

В то же время в Раде хотят усилить наказание за домашнее насилие. Депутаты зарегистрировали законопроект №3908-1 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за совершение домашнего насилия и насилия по признаку пола".

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