Зеленский назвал условие для проведения выборов в марте 2021 года

На самом деле сейчас важны не столько выборы, как освобождение территорий

Президент Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов на Донбассе в марте следующего года зависит от выполнения Плана действий, который может закончить войну. Об этом он рассказал на брифинге во время рабочей поездки на Донбасс.

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По его словам, сейчас самоцель даже не выборы, а деоккупация Донбасса, чтобы там стало безопасно.

"Если все будут хотеть закончить войну – она точно закончится. Тогда такая возможность (проведения выборов в марте. – Ред.) есть. Но мы же прекрасно понимаем – как выборы могут быть демократичными, цивилизованными, прозрачными, если там нет безопасной ситуации? А без этого туда не приедут наблюдатели, не будет представителей всех партий и не будет представителей ЦИК. Поэтому, про какие тогда выборы говорить", – сказал Зеленский.

Президент считает, что тот План действий по Донбассу, который предложила украинская сторона в Трехсторонней контактной группе, он дает возможность добиться необходимых условий для проведения выборов в марте.

"Мы идем по этому плану, там есть изменения в законодательство (касательно проведения выборов на Донбассе. – Ред.) и в рамках тех законов, которые проговариваются и в "нормандском формате", и в "Минске", мы будем действовать", – подчеркнул он.

Как сообщали новости "Сегодня", согласно Плану действий, предполагается провести местные выборы на Донбассе до 31 марта следующего года, но при условии, что этот документ будет выполнен. При этом у Путина уже отреагировали на идею Киева провести выборы на Донбассе.

Также читайте в нашем материале, насколько реальны выборы в ОРДЛО в марте.

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