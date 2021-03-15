Зеленский назвал условие для полной защиты от коронавируса

В Украине пока очень медленные темпы вакцинации, поэтому президент Владимир Зеленский напомнил, что первая прививка существенно снизит шансы заразиться, а вторая – даст полную защиту от болезни.

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Об этом он сказал на селекторном совещании, передает ОПУ.

Он призвал чиновников постоянно разъяснять людям важность проведения вакцинации.

"Надо объяснять людям, что первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 65%. Так что шансы на заражение все равно остаются. И только после второй дозы создается полная защита от этой опасности. Поэтому мы не должны забывать о масках даже сейчас, когда вакцинация уже идет", – сказал Зеленский.

Министр здравоохранения Максим Степанов доложил президенту, что побочные эффекты проявляются только в 0,8% случаев, а тяжелых случаев не зафиксировано.

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Он также добавил, что Европейское агентство по лекарственным средствам уже официально заявило, что вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риска образования тромбов.

Как сообщали новости "Сегодня", главный санитарный врач страны Виктор Ляшко советовал украинцам не ждать вакцину Pfizer. По его словам, основные препараты, которыми собираются вакцинировать украинцев – производства AstraZeneca, Novavax и Sinovac.

Видео: Сегодня

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