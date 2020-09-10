Зеленский назвал три приоритета в отношениях Украины с Израилем

Президент Владимир Зеленский недавно разговаривал с израильским премьером Биньямином Нетаньяху об усилении сотрудничества между странами. Теперь он в интервью The Jerusalem Post назвал три важных приоритета во взаимодействии с Израилем.

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Об этом сообщает Офис главы государства.

По его словам, между странами сложились крепкие политические, военные, дипломатические и межчеловеческие отношения.

"Во-первых, я хотел бы возобновить нормальное рейсовое сообщение и путешествия между нашими двумя странами, как только ситуация с COVID-19 позволит нам это сделать. Я знаю, что многие паломники с нетерпением ждут возможности посетить Умань позже в этом году, и мы с нетерпением ждем их", – рассказал президент.

Во-вторых, Израилю и Украине необходимо усилить военное, разведывательное и оборонное сотрудничество. Зеленский считает, что израильские технологии и ноу-хау могут сыграть важную роль в защите украинских граждан.

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"В-третьих, Израиль и Украина являются лидерами в области инноваций и высоких технологий. Мы должны увеличить обмен и сотрудничество между компаниями и исследовательскими центрами наших стран", – подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что обе страны столкнулись с общим вызовом: как процветать и преуспевать в условиях военного конфликта. Также Украина и Израиль, как и весь мир, столкнулись с проблемой дезинформации и пандемии.

"Считаю, что в плане кибервызовов Украине есть чему поучиться у Израиля, ведь сегодня вы – среди лидеров, которые достигли успеха на этом пути. Мы рады сотрудничеству в преодолении вызовов, обмену опытом и взаимодействию ради общего процветания", – сказал Зеленский.

Президент поблагодарил Израиль за поддержку Украины в урегулировании конфликта на Донбассе.

Как сообщали новости "Сегодня", 23 января украинский лидер был с визитом в Израиле, где уже встречался с Нетаньяху. Также он принимал участие во Всемирном форуме Холокоста, где почтили память жертв трагедии. Однако еще перед мероприятием Зеленский и делегация Украины уступили свои места на форуме людям, которые пережили эту катастрофу, посчитав, что они больше заслуживают там находиться.

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В Израиле не оценили благородства Зеленского. Администрации Яд ва-Шем не понравилось, что президент уступил место на мемориальном мероприятии пережившим Холокост.

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