Зеленский назвал ТОП реформ для бизнеса в 2020 году

Для бизнеса 2020 год был не только трудным, но были и важные достижения для упрощения работы предпринимателей и налаживания инвестиционного климата в нашей стране.
Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время своего обращения к участникам международной конференции в Киеве "Украина: инвестиционная гавань во времена перемен", посвященная прогрессу реформ и улучшению условий для бизнеса в Украине, передает ОПУ.
Мероприятие собрало около тысячи участников-представителей бизнес-сообщества из более чем 60 стран мира.
Зеленский отметил, что Украина совершенствует свой инвестиционный климат, чтобы конкурировать на мировом уровне, создавать новые возможности для бизнеса и увеличивать прямые иностранные инвестиции.
Президент озвучил главные достижения за 2020 год:
- принят закон о введении рынка земли;
- повышена прозрачность налоговой системы;
- бизнес поддержали доступными кредитами;
- начата открытая приватизация;
- подписаны первые концессионные соглашения;
- запущена цифровая платформа для бизнеса и граждан "Дія".
Зеленский добавил, что в Украине более 100 международных компаний имеют свои инновационные мощности. Например, Microsoft будет инвестировать более 500 миллионов долларов в развитие облачных сервисов в нашей стране.
Как сообщали новости "Сегодня", позаботилось государство о предпринимателях и на время локдауна. Так, были приняты законы о поддержке бизнеса, которые предполагают и выплаты, и налоговые каникулы.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк