Зеленский назвал ТОП реформ для бизнеса в 2020 году

Для бизнеса 2020 год был не только трудным, но были и важные достижения для упрощения работы предпринимателей и налаживания инвестиционного климата в нашей стране.

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Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время своего обращения к участникам международной конференции в Киеве "Украина: инвестиционная гавань во времена перемен", посвященная прогрессу реформ и улучшению условий для бизнеса в Украине, передает ОПУ.

Мероприятие собрало около тысячи участников-представителей бизнес-сообщества из более чем 60 стран мира.

Зеленский отметил, что Украина совершенствует свой инвестиционный климат, чтобы конкурировать на мировом уровне, создавать новые возможности для бизнеса и увеличивать прямые иностранные инвестиции.

Президент озвучил главные достижения за 2020 год:

принят закон о введении рынка земли;

повышена прозрачность налоговой системы;

бизнес поддержали доступными кредитами;

начата открытая приватизация;

подписаны первые концессионные соглашения;

запущена цифровая платформа для бизнеса и граждан "Дія".

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Зеленский добавил, что в Украине более 100 международных компаний имеют свои инновационные мощности. Например, Microsoft будет инвестировать более 500 миллионов долларов в развитие облачных сервисов в нашей стране.

Как сообщали новости "Сегодня", позаботилось государство о предпринимателях и на время локдауна. Так, были приняты законы о поддержке бизнеса, которые предполагают и выплаты, и налоговые каникулы.

Видео: Сегодня

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