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Зеленский назвал "слуг народа" микробами и бактериями

31 августа, 17:34

Денис Беспалов Денис Беспалов

По словам президента, в парламентской фракции допускают ошибки, но их признают и исправляют

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "микробами" скандальных нардепов от "Слуги народа". Об этом он заявил на съезде партии "Слуга народа" в Киеве, где обсуждали предстоящие местные выборы в Украине, передает "РБК-Украина".

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"Некоторые люди забыли, как они сюда (в Верховную Раду. – Ред.) попали и для чего. Это тоже есть. Они – микробы, бактерии в вашем здоровом организме. Но, к счастью, их очень мало, и они слабы. Я уверен, мы не заметим их на пути к успеху. И их никогда не вспомнит история, не вспомнит их имена", – добавил Зеленский.

По его словам, в парламентской фракции допускают ошибки, но их признают и исправляют.

Ранее партия "Слуга народа" уже представила свой предвыборный слоган и новый "флаг" Украины, под которым она пойдет на выборы.

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"Украина – это ты!" – под таким лозунгом партия запускает первый этап избирательной кампании.

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Напомним, 8 августа состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого комиссия назначила на воскресенье, 25 октября, выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов во всех 24 областях Украины.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Верховная Рада Владимир Зеленский местные выборы слуга народа
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