Зеленский назвал Путину и Меркель условия для выборов на Донбассе

Для проведения выборов на Донбассе должны быть соблюдены основополагающие условия – вывод иностранных войск, возвращение контроля над границей с последующим избирательным процессом по законам Украины. Президент Владимир Зеленский не видит другого варианта.

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Об этом он сказал в интервью изданию Politico Europe, передает ОПУ.

По его словам, он уже говорил канцлеру Германии Ангеле Меркель, президенту Франции Эммануэлю Макрону и российскому лидеру Владимиру Путину, что выборы на Донбассе невозможны без контроля Украины над ныне оккупированной территорией.

"Никто из западных наблюдателей не сможет туда приехать. Поэтому выборы открытыми там никогда не будут. С точки зрения ситуации с безопасностью – не будет свободного доступа для всех партий. А это то, что должно быть, – должен быть свободный выбор народа Украины. Не будет работать правоохранительная система. Мы не знаем, что будет происходить, если не будет (контролируемой Украиной. – Ред.) границы между Украиной и Россией. Границу Украины должна контролировать именно украинская власть. Я это говорю открыто. Я считаю, что по-другому не может быть. Это просто физически невозможно", – сказал Зеленский.

Также глава государства напомнил об еще одном важном пункте Минских соглашений, который Россия отказывается выполнять, – вывод всех незаконных военных формирований с украинской территории.

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"Как их будут выводить, куда они должны выйти ... Потом – передача нам контроля над границей. И тогда мы будем знать, что ничего другого не происходит, что там не находятся какие-то другие милитаризованные формирования и они не вернутся", – подчеркнул президент.

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Отметим, что Киев уже давно четко дал понять – выборы в ОРДЛО могут состояться исключительно при условии прекращения огня, вывода российских войск и разоружения боевиков, возвращения Украине контроля над границей. Избирательный процесс должен проходить по законам Украины с освещением украинскими СМИ и по стандартам ОБСЕ. В то же время Москва припоминает очередность пунктов в Минских соглашениях, согласно которым должны быть сначала выборы, а потом передача контроля над границей.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников объяснял, что выборы на Донбассе пройдут по специальному закону.

Смотрите также видео с заявлением главы ОПУ Андрея Ермака по выборам на Донбассе:

Андрей Ермак о возможности проведения выборов на оккупированной территории Донбасса

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