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Зеленский назвал оставшиеся три вопроса к украинцам

16 октября, 09:37

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Стали известны финальные три вопроса, которые задаст украинцам президент Владимир Зеленский 25 октября:

  1. "Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?"
  2. "Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных?"
  3. "Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?".
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Вопросы перечислил сам Зеленский в видообращении в своем Telegram-канале.

Видео: Офис Президента

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Таким образом, стали известны все пять вопросов. Первые два таковы:

  • "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?"
  • "Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?"

Также в Офисе президента подчеркивали, что опрос 25 октября не является референдумом и не будет иметь никаких юридических последствий.

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