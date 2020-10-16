Зеленский назвал оставшиеся три вопроса к украинцам

Стали известны финальные три вопроса, которые задаст украинцам президент Владимир Зеленский 25 октября:

"Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?" "Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных?" "Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?".

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Вопросы перечислил сам Зеленский в видообращении в своем Telegram-канале.

Видео: Офис Президента

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Таким образом, стали известны все пять вопросов. Первые два таковы:

"Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?"

"Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?"

Также в Офисе президента подчеркивали, что опрос 25 октября не является референдумом и не будет иметь никаких юридических последствий.

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