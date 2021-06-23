Зеленский назвал одну из главных задач Украины и НАТО

Глава государства после встречи с президентом Грузии заговорил об усилении сотрудничества в важном направлении

Зеленский утвердил стратегию развития правосудия

Президент Владимир Зеленский считает, что усиление сотрудничества в вопросе безопасности Черноморского региона должно быть одним из приоритетов Украины и стран-партнеров. Об этом он заявил на совместной с президентом Грузии Саломе Зурабишвили пресс-конференции.

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По его словам, Черное море должно быть безопасным местом и свободным для судоходства.

"Одна из ключевых задач для Украины и наших партнеров – усиление сотрудничества по вопросам безопасности в Черноморском регионе. Черное море должно быть безопасной акваторией: свободной для торговли и свободной для судоходства. Мы стремимся усилить взаимодействие между нашими странами, государствами-партнерами в Черном море. Активно работаем над реализацией этой инициативы с Грузией и другими соседями", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне президент РФ Владимир Путин в своей статье для немецкого издания пожаловался на НАТО. По его словам, движение блока на восток стало основной причиной стремительного роста взаимного недоверия в Европе.

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