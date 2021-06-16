Зеленский назвал цель №1 на будущей встрече с Байденом

Президент Украины получил от Байдена конкретное приглашение, и они встретятся в конце июля в Вашингтоне – ожидания очень высокие

Для президента Владимира Зеленского главным ожиданием от июльской встречи с президентом США Джо Байденом будет конкретика о предоставлении Украины Плана действий по членству в НАТО.

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Об этом он сказал в интервью Agence France-Presse, Reuters та Associated Press, текст которого опубликован на сайте ОПУ.

Он отметил, что получил от Байдена конкретное приглашение и они встретятся в конце июля в Вашингтоне.

"Я хочу от президента США конкретики для Украины. Если мы говорим о ПДЧ в НАТО – я очень хотел бы получить конкретику относительно того, "да" это или "нет". Я понимаю, что это должна быть согласованная позиция стран Альянса. Однако мы должны получить понятные даты и вероятность этого для Украины. Потому что без ПДЧ невозможно по-другому пройти этот путь. Поэтому мы говорим прежде всего о ПДЧ – конкретика", – сказал Зеленский.

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Также он рассчитывает от США получить военную поддержку, поскольку Украина еще не в НАТО и ей необходимо вооружение для обороны.

"Третье – я говорил с президентом США о Международном валютном фонде, углублении наших отношений с точки зрения того, что все должны понимать и быть более гибкими. Понимать, что у нас война и мы защищаем демократию в Европе, защищаем свою страну. Поэтому нельзя с нами просто говорить фразами о реформах, так как на все это нужно время, стабильность, деньги. Поэтому если США нас поддерживают, то должны это делать и экономически. Это не о том, что мы, как нищие, хотим каждую копейку взять в США и за это что-то делаем. Это неправильный подход. Мы делаем реформы для себя – те или иные", – сказал президент.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен озвучивал задания для Украины перед встречей Зеленского с Байденом. В США уверены, что коррупция – не менее актуальный вызов для Киева, чем агрессия со стороны России, поскольку она мешает демократии.

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