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Зеленский назвал самую большую победу украинских переговорщиков по Донбассу

13 октября, 21:09

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

На родину смогли вернуться 140 заложников, пребывавших в России и в плену боевиков

Несмотря на то, что Польша не является членом "Нормандской четверки", Варшава поддерживает Киев на всех встречах, касающихся установления мира на Донбассе. В то же время Украина и сама добилась некоторых успехов.

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Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу "Украина 24".

Глава государства поблагодарил польского лидера Анджея Дуду за проукраинскую позицию и за непризнание аннексии Крыма.

"Это очень важно: санкции ЕС и США, а также Польши лично, – это весомое давление на РФ. Ведь это не просто война на Донбассе. Мир не должен забывать, что все началось с аннексии Крыма Россией. В Минске вопрос Крыма не обсуждается, но я благодарен за поддержку, что этот вопрос не забывается. Мы наоборот усиливаем решение этого вопроса – вводим "Крымскую платформу", куда хотим пригласить всех наших друзей, все страны, готовые способствовать деоккупации Крыма и возвращению всех прав украинцам на полуострове", – заявил Зеленский.

Он напомнил, что на заседаниях Трехсторонней контактной группы по Донбассу удалось достичь результата: возвращения 140 удерживаемых лиц в Украину и соблюдения режима тишины на востоке Украины более 75 дней.

Зеленский назвал это "важной статистикой" и "большой победой" украинской переговорной группы, однако посетовал, что за время режима тишины ВСУ понесли одну боевую потерю.

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Напомним, Зеленский и Дуда сегодня посетили Одессу, где дали совместное интервью телеканалу "Украина 24" и польскому TVP1. С ними пообщались наша телеведущая Елена Кот и ведущий польский журналист Михал Адамчик.

Сайт "Сегодня" также сообщал, что визит в Киев президента Польши Анджея Дуды и переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским являются "хорошим сигналом" для Украины.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Речь Посполитая. Перезагрузка – зачем Дуда приехал в Киев".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс оккупация Крыма пленные украинские военные освобождение заложников переговоры в Минске ТКГ

Источник: Сегодня

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