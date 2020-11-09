Зеленский назначил врио глав Одесской, Сумской и Ивано-Франковской ОГА

9 ноября президент Владимир Зеленский подписал при указа, которыми назначил врио глав Одесской, Сумской и Ивано-Франковской ОГА.
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9 ноября президент Владимир Зеленский подписал при указа, которыми назначил врио глав Одесской, Сумской и Ивано-Франковской ОГА.
Новость дополняется.
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