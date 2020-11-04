Зеленский назначил Трофимова на новую должность

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Трофимова своим советником.
Соответствующий указ опубликовали на сайте главы государства.
Таким образом, Зеленский уволил Трофимова с должности первого заместителя главы Офиса президента и назначил на новую.
"Назначить Трофимова Сергея Владимировича Советником Президента Украины (вне штата)", – сказано в указе.
Напомним, ранее первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов высказывал мнение, что люди захотят, чтобы Зеленский пошел на второй срок. Он считает, что Зеленский обладает качествами, которые позволяют ему и его команде успешно справляться с поставленными задачами.
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