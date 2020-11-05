Зеленский назначил стипендии детям погибших в АТО журналистов

В среду, 4 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении стипендии детям двух журналистов, погибших в зоне проведения АТО.

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Об этом говорится на сайте главы государства.

Стипендии назначены дочери журналиста Виктора Гурняка Устине 2012 года рождения, а также дочери журналиста Александра Черникова Елене, 2014 года рождения.

Виктор Гурняк работал фотографом в украинских изданиях. Он погиб 19 октября 2014 года в результате ранения, нанесенного минометным снарядом.

Журналист Александр Черников погиб 22 января 2015-го в бою вблизи Донецкого аэропорта.

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К слову, на Донбассе боевики снова нарушили режим прекращения огня. Из-за вражеских обстрелов ВСУ понесли потери – двое военнослужащих погибли, еще двое – ранены.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе ВСУ вынужденно открыли ответный огонь по боевикам.

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