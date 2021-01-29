Зеленский назначил "слугу народа" Скичко главой Черкасской ОГА

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 38/2021 о назначении шоумена, телеведущего и нардепа от партии "Слуга народа" Александра Скичко на должность председателя Черкасской областной государственной администрации.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Глава государства встретился с новым руководителем ОГА, вручил ему служебное удостоверение и пожелал успехов на должности.
"Надеюсь, что ваши настойчивость и осведомленность в вопросах развития инфраструктуры благодаря работе в парламентском комитете по вопросам транспорта помогут в реализации важных для развития области проектов. Строительство дорог, привлечение инвестиций и улучшение благосостояния людей – все то, в чем нуждаются жители Черкасчины", – сказал Зеленский.
Александр Скичко родился в 1991 году в Черкассах. В 2013 году окончил Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана по специальности "международная экономика" (магистр международной экономики). Около 10 лет занимался предпринимательской деятельностью. В 2019-м был избран народным депутатом Украины.
Напомним, 20 января Кабмин согласовал назначение Скичко на должность главы Черкасской ОГА.
Также отметим, 29 декабря 2020-го Зеленский уволил предыдущего председателя Черкасской ОГА Сергея Сергийчука, назначеного на должность 28 августа.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк