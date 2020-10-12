Зеленский назначил нового госуполномоченного Антимонопольного комитета

Президент Украины Владимир Зеленский назначил государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины Богдана Горобца.
Соответствующий указ №427/2020 от 12 октября опубликован на сайте главы государства.
"Назначить Горобца Богдана Вадимовича государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины", – говорится в документе.
Отметим, в конце августа Зеленский уволил Ольгу Музыченко с должности государственного уполномоченного АМКУ и назначил ее первым заместителем главы Антимонопольного комитета Украины – государственным уполномоченным.
Напомним, 16 июля Верховная Рада назначила главой Антимонопольного комитета Украины Ольгу Пищанскую. Ранее с этой должности был уволен Юрий Терентьев.
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