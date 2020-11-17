Зеленский назначил нового главу Николаевской области

Немного больше года продержался Стадник на посту руководителя области

Президент Владимир Зеленский уволил главу Николаевской областной государственной администрации Александра Стадника и назначил его преемника.

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Об этом сообщает Офис главы государства.

Так, одним указом президент освободил Стадника Александра Васильевича от должности председателя Николаевской ОГА согласно поданному им заявлению.

А следующим указом Зеленский назначил Георгия Решетилова новым руководителем области.

Отметим, до этого Решетилов был заместителем начальника главного территориального управления юстиции по государственной регистрации – начальником Управления государственной регистрации Главного территориального управления юстиции в Николаевской области.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях Зеленский уволил глав сразу трех областных государственных администраций. Так, в указах говорится, что согласно поданным ими заявлениям, Зеленский уволил главу Сумской ОГА Романа Грищенко, главу Одесской ОГА Максима Куцого и главу Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорива. Также недавно мы писали, что Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя главы Офиса президента и назначил на новую.

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