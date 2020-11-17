Українська
$ 28,26
33,44
  1. Новости политики

Зеленский назначил нового главу Николаевской области

17 ноября, 15:44

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Немного больше года продержался Стадник на посту руководителя области

Президент Владимир Зеленский уволил главу Николаевской областной государственной администрации Александра Стадника и назначил его преемника.

Реклама

Об этом сообщает Офис главы государства.

Так, одним указом президент освободил Стадника Александра Васильевича от должности председателя Николаевской ОГА согласно поданному им заявлению.

А следующим указом Зеленский назначил Георгия Решетилова новым руководителем области.

В тренде
Шмыгаль рассказал, когда Украина получит 8 миллионов доз вакцины от COVID-19

Отметим, до этого Решетилов был заместителем начальника главного территориального управления юстиции по государственной регистрации – начальником Управления государственной регистрации Главного территориального управления юстиции в Николаевской области.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Зеленский уволил глав сразу трех областных государственных администраций. Так, в указах говорится, что согласно поданным ими заявлениям, Зеленский уволил главу Сумской ОГА Романа Грищенко, главу Одесской ОГА Максима Куцого и главу Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорива. Также недавно мы писали, что Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя главы Офиса президента и назначил на новую.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

николаевская область ОГА Владимир Зеленский Георгий Решетилов

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"По-немецки я немного президент": Разумков рассказал, готов ли сменить ЗеленскогоПолитика
Зеленский ответил на петицию
Зеленский ответил на петицию "евробляхеров" о растаможке автомобилейПолитика
"Безмасочников" в транспорте будут штрафовать: Зеленский подписал законПолитика
Кашля уже нет. Больной коронавирусом Зеленский идет на поправку
Кашля уже нет. Больной коронавирусом Зеленский идет на поправкуПолитика
Согласны на
Согласны на "правку Путина": Арестович рассказал о проблемах с обменом пленных на ДонбассеПолитика
Шмыгаль намекнул мэрам: не хотите карантин выходного дня – будет локдаун
Шмыгаль намекнул мэрам: не хотите карантин выходного дня – будет локдаунПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять