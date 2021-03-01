Зеленский назначил нового главу Херсонской ОГА

Им стал Сергей Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Козыря председателем Херсонской областной государственной администрации. До этого он временно исполнял обязанности руководителя Херсонской ОГА.

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Соответствующий указ № 83/2021 он подписал 1 марта.

"Вы уже проявили себя во время выполнения обязанностей председателя Херсонской облгосадминистрации. Херсонщина имеет огромный потенциал для развития, и главной задачей станет воплощение в жизнь всех этих возможностей", – отметил президент, вручая Козырю служебное удостоверение.

Сергей Козырь родился 1984 года в Донецке. В течение 2005-2019 годах работал на различных должностях на государственных и частных предприятиях угольной отрасли.

А с сентября 2019-му он был заместителем председателя Херсонской областной государственной администрации. С декабря 2020 – временно исполняющий обязаности председателя Херсонской ОГА.

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/ Фото: Пресс-служба ОПУ

Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский подписал указ № 38/2021 о назначении шоумена, телеведущего и нардепа от партии "Слуга народа" Александра Скичко на должность председателя Черкасской областной государственной администрации.

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