Зеленский назначил конкурсную комиссию на главу Бюро экономической безопасности: список

Президент ввел в действие решение СНБО о директоре БЭБ / Фото: Офис Президента Украины
Президент Владимир Зеленский указом №197/2021 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которым определен состав комиссии для проведения конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности(БЭБ).
Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 "Об определении членов комиссии по проведению конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности Украины от СНБО", - говорится в указе.
В состав комиссии вошли:
- Александр Литвиненко – директор Национального института стратегических исследований;
- Тимофей Милованов - внештатный советник главы Офиса президента, и. о. генерального директора государственного предприятия "Национальный фонд инвестиций Украины";
- Юлия Свириденко – заместитель главы Офиса президента.
Напомним, 12 мая правительство создало Бюро экономической безопасности, которое будет заниматься расследованием всех преступлений в сфере экономики. Верховная Рада приняла закон о БЭБ еще в январе, позже Кабинет министров принял соответствующее постановление.