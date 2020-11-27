Зеленский назначил Гриневецкого главой Одесской ОГА

Зеленский выразил надежду, что область будет развиваться, ведь она является родной для Гриневецкого

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Гриневецкого главой Одесской областной государственной администрации.

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Соответствующий указ № 520/2020 глава государства подписал 27 ноября, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Вручая служебное удостоверение во время встречи в ОПУ, Зеленский выразил надежду, что область будет развиваться, ведь она является родной для Гриневецкого, и он как никто знает все вопросы и потребности края. Президент пожелал новому главе Одесской ОГА плодотворной работы.

Справка. Сергей Гриневецкий родился в 1957 году в селе Лужанка Тарутинского района Одесской области. В 1979-м окончил Одесский технологический институт холодильной промышленности (инженер-механик). В 1985 году – Украинскую сельскохозяйственную академию, факультет "Механизация сельского хозяйства".

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Имеет стаж работы 38 лет. Был народным депутатом Украины VI и VII созывов, депутат Одесского областного совета с ноября текущего года. Имеет почетные грамоты Кабинета министров и Верховной Рады, государственные награды.

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Напомним, Сергей Гриневецкий уже возглавлял Одесскую область с 26 мая 1998 по 3 февраля 2005, когда был главой ОГА при президенте Леониде Кучме.

А в ноябре 2007-го Гриневецкий отказался от кресла губернатора Одесской области при президенте Викторе Ющенко, поскольку был избран народным депутатом на досрочных парламентских выборах.

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