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Зеленский назначил Гриневецкого главой Одесской ОГА

27 ноября, 18:18

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Зеленский выразил надежду, что область будет развиваться, ведь она является родной для Гриневецкого

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Гриневецкого главой Одесской областной государственной администрации.

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Соответствующий указ № 520/2020 глава государства подписал 27 ноября, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Вручая служебное удостоверение во время встречи в ОПУ, Зеленский выразил надежду, что область будет развиваться, ведь она является родной для Гриневецкого, и он как никто знает все вопросы и потребности края. Президент пожелал новому главе Одесской ОГА плодотворной работы.

Справка. Сергей Гриневецкий родился в 1957 году в селе Лужанка Тарутинского района Одесской области. В 1979-м окончил Одесский технологический институт холодильной промышленности (инженер-механик). В 1985 году – Украинскую сельскохозяйственную академию, факультет "Механизация сельского хозяйства".

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Имеет стаж работы 38 лет. Был народным депутатом Украины VI и VII созывов, депутат Одесского областного совета с ноября текущего года. Имеет почетные грамоты Кабинета министров и Верховной Рады, государственные награды.

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Напомним, Сергей Гриневецкий уже возглавлял Одесскую область с 26 мая 1998 по 3 февраля 2005, когда был главой ОГА при президенте Леониде Кучме.

А в ноябре 2007-го Гриневецкий отказался от кресла губернатора Одесской области при президенте Викторе Ющенко, поскольку был избран народным депутатом на досрочных парламентских выборах.

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назначения одесская область Владимир Зеленский Одесская ОГА Сергей Гриневецкий

Источник: Сегодня

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