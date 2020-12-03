Зеленский назначил нового главу Хмельницкой облгосадминистрации

Гамалию вручили служебное удостоверение и пожелали показать высокий результат на новой должности

Президент Владимир Зеленский назначил главой Хмельницкой областной государственной администрации Сергея Гамалия.

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Соответствующий указ № 535/2020 глава государства подписал 3 декабря, сообщает пресс-служба Банковой.

На встрече в Офисе президента Зеленский вручил Гамалию служебное удостоверение и пожелал показать высокий результат на новой должности.

Справка. Сергей Гамалий родился в 1979 году в г. Каменце-Подольском Хмельницкой области. В 2001-м окончил Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича (правоведение, юрист), а в 2003 году – Подольскую государственную аграрно-техническую академию (учет и аудит, экономист-бухгалтер).

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С 2005 по 2007 год Сергей Гамалий работал юрисконсультом Instytut Maszyn Spozywczych (Варшава). В 2004-2009 годах был помощником депутата Каменец-Подольского горсовета на общественных началах. С 2007 года занимался предпринимательской деятельностью.

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Напомним, 24 ноября Зеленский уволил предыдущего главу Хмельницкой ОГА – Дмитрия Габинета и возложил временное исполнение обязанностей главы ОГА на Романа Примуша, его первого зама.

Также напомним, что Габинет продержался на своей должности ровно год: он был представлен активу области 22 ноября 2019 года.

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