Зеленский назначил нового главу Хмельницкой облгосадминистрации

Президент Владимир Зеленский назначил главой Хмельницкой областной государственной администрации Сергея Гамалия.
Соответствующий указ № 535/2020 глава государства подписал 3 декабря, сообщает пресс-служба Банковой.
На встрече в Офисе президента Зеленский вручил Гамалию служебное удостоверение и пожелал показать высокий результат на новой должности.
Справка. Сергей Гамалий родился в 1979 году в г. Каменце-Подольском Хмельницкой области. В 2001-м окончил Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича (правоведение, юрист), а в 2003 году – Подольскую государственную аграрно-техническую академию (учет и аудит, экономист-бухгалтер).
С 2005 по 2007 год Сергей Гамалий работал юрисконсультом Instytut Maszyn Spozywczych (Варшава). В 2004-2009 годах был помощником депутата Каменец-Подольского горсовета на общественных началах. С 2007 года занимался предпринимательской деятельностью.
Напомним, 24 ноября Зеленский уволил предыдущего главу Хмельницкой ОГА – Дмитрия Габинета и возложил временное исполнение обязанностей главы ОГА на Романа Примуша, его первого зама.
Также напомним, что Габинет продержался на своей должности ровно год: он был представлен активу области 22 ноября 2019 года.
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