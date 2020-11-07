Зеленский намерен возобновить контроль над участком границы в Донецкой и Луганской областях

Президент Владимир Зеленский выразил убеждение в том, что возобновит контроль над участком границы в Донецкой и Луганской областях в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
По словам Зеленского, государственная граница — это первый рубеж, на котором государство должно быть максимально эффективным.
Пограничники будут теми, кто засвидетельствует, что деоккупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей состоялась полностью, уверен президент и призвал Госпогранслужбу "готовиться к этому дню".
Зеленский отметил, что нужно много сделать, чтобы границы Украины были модернизированы, обеспечены всеми техническими и информационными инструментами для защиты от врага.
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"Ни единого слабого места на границе не должно быть", — подчеркнул он.
Напомним, за 103 дня действия установленного с 27 июля режима прекращения огня на Донбассе количество погибших украинских военных уменьшилось в десять раз по сравнению с прошлым годом, заявил Зеленский.
Кроме того, Всемирный банк выделит для Украины 100 миллионов долларов. Эти деньги пойдут на восстановление экономики и предпринимательства на подконтрольных территориях Донбасса.
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