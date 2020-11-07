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Зеленский намерен возобновить контроль над участком границы в Донецкой и Луганской областях

7 ноября, 19:13

Ольга Литвин Ольга Литвин

Президент планирует модернизировать границы для защиты от врага

Президент Владимир Зеленский выразил убеждение в том, что возобновит контроль над участком границы в Донецкой и Луганской областях в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Пограничная служба "Рассыпное"

Пограничная служба "Рассыпное"

По словам Зеленского, государственная граница — это первый рубеж, на котором государство должно быть максимально эффективным.

Группа быстрого реагирования демонструет отражение вооруженной провокации.
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Группа быстрого реагирования демонструет отражение вооруженной провокации.

Пограничники будут теми, кто засвидетельствует, что деоккупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей состоялась полностью, уверен президент и призвал Госпогранслужбу "готовиться к этому дню".

Мобильный полевой госпиталь

Мобильный полевой госпиталь

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Зеленский отметил, что нужно много сделать, чтобы границы Украины были модернизированы, обеспечены всеми техническими и информационными инструментами для защиты от врага.

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"Ни единого слабого места на границе не должно быть", — подчеркнул он.

Напомним, за 103 дня действия установленного с 27 июля режима прекращения огня на Донбассе количество погибших украинских военных уменьшилось в десять раз по сравнению с прошлым годом, заявил Зеленский.

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Кроме того, Всемирный банк выделит для Украины 100 миллионов долларов. Эти деньги пойдут на восстановление экономики и предпринимательства на подконтрольных территориях Донбасса.

Ранее мы публиковали видеосюжет "Сегодня" о новых точках разведения сил на Донбассе.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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