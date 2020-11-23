Зеленский: Нам удается сдерживать рост заболеваемости COVID-19

Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется, удается сдерживать рост заболеваемости COVID-19.

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Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, передает ОПУ.

Так, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко доложил главе государства, что недельная динамика заболеваемости стабилизировалась.

"Карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности дают свои результаты. Мы должны сделать все, чтобы избежать полного локдауна. Пока статистика показывает, что нам удается сдерживать прогнозируемый рост. Также важно восстановить все экономические программы и начать новые, чтобы помочь как можно большему количеству людей. Ведь эпидемическая ситуация по всему миру влияет на экономику", – сказал Зеленский.

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Он также поинтересовался, улучшилась ли ситуация с соблюдением масочного режима, на что глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что было выписано 1300 штрафов за неношение масок. В то же время было констатировано, что украинцы в целом стали более ответственно относиться к мерам карантина.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Украине снова заговорили о полном локдауне. На днях премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что вариант с жестким карантином разрабатывается, но даты его введения пока нет. По его словам — это план "Б" на случай, если не сработает карантин выходного дня. В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, при каком количестве больных в сутки введут локдаун.

Видео: Сегодня

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