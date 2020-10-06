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Зеленский наградил посмертно погибших в катастрофе Ан-26

6 октября, 12:38

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства также дал медаль и единственному выжившему курсанту

Президент Владимир Зеленский после церемонии прощания в Харькове подписал указ о награждении посмертно курсантов и офицеров, которые погибли в катастрофе Ан-26 вблизи Чугуева.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Глава государства присвоил медали "За воинскую службу Украине" всем погибшим и одному выжившему курсанту – солдату Вячеславу Золочевскому. Зеленский наградил посмертно:

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  • младшего сержанта Андрущенко Дмитрия Романовича;
  • солдата Бойко Александра Анатольевича;
  • солдата Булия Ростислава Владимировича;
  • солдата Вильхового Виталия Богдановича;
  • капитана Добрелио Дмитрия Денисовича;
  • солдата Донца Дмитрия Евгеньевича;
  • солдата Дудлу Артема Михайловича;
  • солдата Зибюка Константина Олеговича;
  • прапорщика Иванова Евгения Сергеевича;
  • майора Кишеню Богдана Вячеславовича;
  • солдата Клевца Александра Александровича;
  • старшего лейтенанта Козаченко Олега Михайловича;
  • старшего сержанта Корчовского Романа Александровича;
  • солдата Матвийчука Богдана Николаевича;
  • сержанта Микитченко Николая Анатольевича;
  • старшего лейтенанта Мсую Ашрафа Азизовича;
  • солдата Олабина Владимира Вадимовича;
  • капитана Остапенка Алексея Георгиевича;
  • солдата Померанцева Андрея Андреевича;
  • солдата Роспотнюка Андрея Юрьевича;
  • старшего солдата Скоробогатько Евгения Ивановича;
  • солдата Скочкова Александра Игоревича;
  • солдата Студинского Дмитрия Витальевича;
  • солдата Хомячука Максима Владимировича;
  • солдата Шеремета Руслана Эдуардовича;
  • прапорщика Широчука Олега Николаевича.

Напомним, 25 сентября вблизи города Чугуев (Харьковская область) на расстоянии около 2 км от военного аэропорта произошло падение самолета АН-26 Вооруженных сил Украины с последующим возгоранием. Всего на борту находились 27 человек (7 членов экипажа и 20 курсантов). В результате катастрофы сразу погибли 25 человек, еще один скончался позже в больнице. Одному курсанту удалось выжить. Смотрите фото всех погибших при крушении Ан-26.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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катастрофа медали Владимир Зеленский награды Ан-26

Источник: Сегодня

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