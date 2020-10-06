Зеленский наградил посмертно погибших в катастрофе Ан-26

Глава государства также дал медаль и единственному выжившему курсанту

Президент Владимир Зеленский после церемонии прощания в Харькове подписал указ о награждении посмертно курсантов и офицеров, которые погибли в катастрофе Ан-26 вблизи Чугуева.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Глава государства присвоил медали "За воинскую службу Украине" всем погибшим и одному выжившему курсанту – солдату Вячеславу Золочевскому. Зеленский наградил посмертно:

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младшего сержанта Андрущенко Дмитрия Романовича;

солдата Бойко Александра Анатольевича;

солдата Булия Ростислава Владимировича;

солдата Вильхового Виталия Богдановича;

капитана Добрелио Дмитрия Денисовича;

солдата Донца Дмитрия Евгеньевича;

солдата Дудлу Артема Михайловича;

солдата Зибюка Константина Олеговича;

прапорщика Иванова Евгения Сергеевича;

майора Кишеню Богдана Вячеславовича;

солдата Клевца Александра Александровича;

старшего лейтенанта Козаченко Олега Михайловича;

старшего сержанта Корчовского Романа Александровича;

солдата Матвийчука Богдана Николаевича;

сержанта Микитченко Николая Анатольевича;

старшего лейтенанта Мсую Ашрафа Азизовича;

солдата Олабина Владимира Вадимовича;

капитана Остапенка Алексея Георгиевича;

солдата Померанцева Андрея Андреевича;

солдата Роспотнюка Андрея Юрьевича;

старшего солдата Скоробогатько Евгения Ивановича;

солдата Скочкова Александра Игоревича;

солдата Студинского Дмитрия Витальевича;

солдата Хомячука Максима Владимировича;

солдата Шеремета Руслана Эдуардовича;

прапорщика Широчука Олега Николаевича.

Напомним, 25 сентября вблизи города Чугуев (Харьковская область) на расстоянии около 2 км от военного аэропорта произошло падение самолета АН-26 Вооруженных сил Украины с последующим возгоранием. Всего на борту находились 27 человек (7 членов экипажа и 20 курсантов). В результате катастрофы сразу погибли 25 человек, еще один скончался позже в больнице. Одному курсанту удалось выжить. Смотрите фото всех погибших при крушении Ан-26.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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