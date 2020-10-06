Зеленский наградил посмертно погибших в катастрофе Ан-26

Президент Владимир Зеленский после церемонии прощания в Харькове подписал указ о награждении посмертно курсантов и офицеров, которые погибли в катастрофе Ан-26 вблизи Чугуева.
Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.
Глава государства присвоил медали "За воинскую службу Украине" всем погибшим и одному выжившему курсанту – солдату Вячеславу Золочевскому. Зеленский наградил посмертно:
- младшего сержанта Андрущенко Дмитрия Романовича;
- солдата Бойко Александра Анатольевича;
- солдата Булия Ростислава Владимировича;
- солдата Вильхового Виталия Богдановича;
- капитана Добрелио Дмитрия Денисовича;
- солдата Донца Дмитрия Евгеньевича;
- солдата Дудлу Артема Михайловича;
- солдата Зибюка Константина Олеговича;
- прапорщика Иванова Евгения Сергеевича;
- майора Кишеню Богдана Вячеславовича;
- солдата Клевца Александра Александровича;
- старшего лейтенанта Козаченко Олега Михайловича;
- старшего сержанта Корчовского Романа Александровича;
- солдата Матвийчука Богдана Николаевича;
- сержанта Микитченко Николая Анатольевича;
- старшего лейтенанта Мсую Ашрафа Азизовича;
- солдата Олабина Владимира Вадимовича;
- капитана Остапенка Алексея Георгиевича;
- солдата Померанцева Андрея Андреевича;
- солдата Роспотнюка Андрея Юрьевича;
- старшего солдата Скоробогатько Евгения Ивановича;
- солдата Скочкова Александра Игоревича;
- солдата Студинского Дмитрия Витальевича;
- солдата Хомячука Максима Владимировича;
- солдата Шеремета Руслана Эдуардовича;
- прапорщика Широчука Олега Николаевича.
Напомним, 25 сентября вблизи города Чугуев (Харьковская область) на расстоянии около 2 км от военного аэропорта произошло падение самолета АН-26 Вооруженных сил Украины с последующим возгоранием. Всего на борту находились 27 человек (7 членов экипажа и 20 курсантов). В результате катастрофы сразу погибли 25 человек, еще один скончался позже в больнице. Одному курсанту удалось выжить. Смотрите фото всех погибших при крушении Ан-26.
Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом
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